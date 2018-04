Avalanche deixa ao menos 11 mortos e dez desaparecidos no Peru

LIMA - Uma avalanche de lama deixou ao menos 11 mortos, incluindo cinco crianças, e dez pessoas desaparecidas, na noite de quarta-feira, 17, em uma vila no norte do Peru, informaram as autoridades locais e a Defesa Civil. O acidente foi provocado por fortes chuvas que atingiram a região nos últimos dias.

Segundo o chefe do Instituto Nacional de Defesa Civil, Alfredo Murgueytio, os socorristas encontraram 11 corpos após a avalanche, mas ainda buscam por dez desaparecidos.

O prefeito da província de Picota, onde está localizada a cidade de El Porvenir, local do acidente, Ronald Garcia, disse que é possível que as pessoas desaparecidas tenham fugido para as partes superiores das colinas, para salvar suas vidas.

As autoridades locais informaram que 24 casas foram destruídas pela avalanche de lama e rochas, após fortes chuvas, em uma área montanhosa próxima à região de San Martín.

Agências de Notícias