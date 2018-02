Avalanche mata 15 soldados na Caxemira indiana

Manhas informou que 17 dos 53 soldados resgatados sofreram ferimentos considerados graves e precisaram de atendimento médico emergencial. Também de acordo com ele, prosseguem as buscas por dois soldados desaparecidos depois da avalanche. Acredita-se que eles estejam presos sob a neve.

A avalanche ocorreu na região de Gulmarg, uma estância de esqui situada a cerca de 50 quilômetros a noroeste de Srinagar, a principal cidade da Caxemira indiana, disse o coronel Vineet Sood, porta-voz do Exército. O deslizamento de neve ocorreu por volta das 11 horas locais de hoje, atingiu uma área da Academia Militar de Elevada Altitude e arrastou soldados que participavam de uma sessão de treinamento, disse.

Trata-se da pior avalanche ocorrida na região em anos. Segundo Sood, a chuva e a neve incessantes dificultavam as operações de resgate. Cerca de 400 pessoas, entre elas 30 civis, encontravam-se no centro de treinamento militar no momento da avalanche, mas o deslizamento não atingiu toda a academia, estabelecida na encosta da cordilheira do Himalaia, prosseguiu o porta-voz.