Avalanche mata cinco alpinistas no Canadá

MONTREAL - Cinco sul-coreanos morreram em uma avalanche provocada pela ruptura de uma placa de neve em Monte Harvey, na província canadense de Colúmbia Britânica, no extremo oeste do país, informou a polícia local no domingo.

As condições meteorológicas na região estão particularmente complicadas complicadas desde sexta. As autoridades emitiram alertas sobre riscos de avalanche em toda a cadeia manhosa situada ao norte de Vancouver, principal cidade da província.

Um turista alertou as autoridades sobre a ruptura da placa de neve no topo do Monte Harvey, explicou a Gendarmeria Real do Canadá (GRC) da cidade de Squamish. "O montanhista disse ainda que havia pegadas visíveis até o nível em que a placa de neve caiu", disse a GRC.

Os corpos foram encontrados no domingo em uma pilha de neve 500 metros abaixo do Monte Harvey, que tem cerca de 1.600 metros de altitude, afirmaram as autoridades. Segundo o jornal Vancouver Sun, as vítimas participavam de dois clubes locais de alpinistas compostos principalmente por sul-coreanos, tinham muita experiência e estavam perfeitamente equipados. / AFP