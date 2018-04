Avalanche mata mulher no sudeste da Turquia Uma avalanche atingiu uma casa no sudeste da Turquia, matando uma mulher e ferindo o marido dela e duas crianças, segundo a agência de notícias Anatólia do governo turco. Moradores escavaram a neve para resgatar a família do local, que fica próximo à vila de Secmen, na província de Mus. Porém, a mulher de 30 anos não resistiu aos ferimentos. A agência informou ainda que outra avalanche fechou uma estrada que liga as províncias de Bitlis e Diyarbakir, no sudeste do país, por cerca de dez horas nesta quinta-feira.