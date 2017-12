Avalanche na Rússia pode ter deixado 150 mortos Estimativas das autoridades russas que trabalham na Ossétia do Norte buscando corpos de vítimas da avalanche de sábado dão conta de que entre 100 e 150 pessoas podem ter morrido soterradas na vila de Karmadon Gorge. Até a noite deste domingo (hora local), as equipes de resgate, que trabalham com dificuldade por causa do mau tempo, haviam recuperado apenas seis corpos. Uma estrada foi bloqueada pela neve.