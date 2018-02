A patrulha local afirmou que o corpo do executivo foi resgatado antes do anoitecer, de acordo com o jornal Anchorage Daily News. O piloto Alan Gage também foi soterrado, mas as equipes de resgate não o localizaram ontem.

A polícia de Anchorage informou que outra avalanche ocorreu no fim do dia, próxima à capital, e matou um esquiador. As informações são da Associated Press.