Avalanche nos Alpes italianos deixa pelo menos seis mortos

Seis esquiadores morreram em uma avalanche nos Alpes italianos neste sábado, informaram as autoridades do país há pouco. Equipes de resgate trabalham no local à procura de mais vítimas. Helicópteros sobrevoam o Monte Nevoso, onde aconteceu a avalanche, que fica a uma altitude de 3.358 metros, perto da fronteira com a Áustria. Entre os mortos, cinco são italianos e um austríaco.

Rafael Kostner, chefe das operações de resgate, disse à agência de notícias ANSA que cães farejadores foram levados ao local para auxiliar na busca por outras vítimas. Ele disse ainda que sobreviventes já foram retirados do local, junto com os corpos das vítimas fatais. Contudo, o número de sobreviventes não foi divulgado.

Os mortos faziam parte de um grupo de esquiadores que escalavam a montanha. Ainda não se sabe o número de pessoas que faziam parte do grupo ou o que desencadeou a avalanche.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A altitude e o número de envolvidos no acidente complicam os trabalhos de resgate, segundo Kostner. "Os helicópteros têm dificuldades em alcançar a altitude de 3 mil metros com segurança", disse o chefe de operações.