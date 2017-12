Avalanche pode ter matado até 100 na Rússia A avalanche provocada pela queda do pico de uma geleira sobre um desfiladeiro no sul da Rússia pode ter matado pelo menos cem pessoas na Ossétia do Norte, na região do Cáucaso. Até a noite deste sábado, apenas um corpo tinha sido encontrado, disse o chefe da equipe de resgate. Mas as autoridades confirmaram a identidade de 71 desaparecidos e estimaram que dezenas de outras pessoas podem também estar sepultadas sob a neve. Segundo as autoridades locais, há pouca esperança de encontrar sobreviventes na aldeia de Karmadon, arrasada pela enorme quantidade de neve, gelo e pedras que se precipitou da montanha até o vale onde se encontra a vila.