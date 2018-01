Avalanches deixam pelo 5 mortos na França Pelo menos cinco pessoas morreram e duas estão desaparecidas por causa de avalanches nos Alpes franceses, informou a polícia local neste Domingo. As duas pessoas desaparecidas são especializadas em pisos congelados e estão sendo procuradas perto da entrada do Túnel Mont Blanc, que liga a França à Itália. Em Portugal e na Espanha, a temperatura caiu abaixo de zero e fortes nevascas causaram a interdição de estradas. A cidade de Figueira da Foz, no litoral português, testemunhou a primeira queda de neve em cinco décadas.