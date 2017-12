Avalanches e inundações matam pelo menos 49 nas Filipinas Subiu para 49 o número de mortos vítimas de avalanches e inundações ocorridas nas Filipinas. As autoridades dizem que o saldo de mortos possivelmente chegará a cem na região leste do país, que enfrenta as conseqüências de um tufão ocorrido na semana passada. Pelo menos 20 pessoas foram soterradas em avalanches na província de Quezón, a 70 quilômetros ao leste de Manila. Outras 19 morreram no povoado de Dingalan, na província de Aurora, por causa de fortes chuvas que caíram durante a noite, disse a chefe da Defesa Civil, Neri Amparo. De acordo com Neri, o número de mortos poderia subir a cem porque os socorros ainda não chegaram a muitas áreas atingidas.