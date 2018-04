Avalanches matam 16 soldados na Caxemira indiana

Ambas as avalanches aconteceram na noite de quarta-feira e o governo alertou que outras avalanches poderão ocorrer na região nos próximos dias. Socorristas de Dawar conseguiram retirar 13 sobreviventes que estão em tratamento em um hospital local do Exército. Dawar, na região fronteiriça de Gurez, fica praticamente isolada do resto da Índia durante cinco meses por ano, durante o inverno, porque as pesadas nevascas e as chuvas tornam as estradas intransitáveis. As informações são da Associated Press.