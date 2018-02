As avalanches ocorreram ontem, depois de fortes nevascas na região de Passo Salang, que liga a capital afegã a Mazar-i-Sharif, no norte do país. O general Abdul Rahman Sayedkhail, comandante da polícia da província de Parwan, disse que as equipes de resgate trabalharam durante toda a madrugada e conseguiram salvar mais de 200 pessoas.