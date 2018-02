Avalanches matam 8 perto de estação de esqui no Irã Duas avalanches provocaram a morte de pelo menos oito alpinistas perto de uma estação de esqui no norte do Irã, informou hoje a mídia local. De acordo com a rádio estatal iraniana, as avalanches ocorreram ontem nas proximidades de Disin, uma estância turística montanhosa situada a pouco mais de 70 quilômetros de Teerã, a capital do país. Ainda segundo a emissora, dezenas de pessoas ficaram presas sob a neve. A região vem sendo atingida por fortes nevascas desde a quarta-feira.