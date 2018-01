Avalanches na China soterram 200 carros Cinco avalanches consecutivas de neve soterraram 200 veículos em Gouzigou, na região autônoma de Xinjiang, no oeste da China, informou hoje o Ministério de Assuntos Civis. "Não sabemos quantas pessoas ficaram soterradas, mas não houve mortos", disse uma fonte do governo chinês. Equipes de resgate deram início ao sistema de emergência 4 (são 5) e enviaram ao local material de ajuda, como roupa de abrigo e produtos de primeira necessidade. As avalanches aconteceram ontem em uma estrada próxima de Guozigou. A maioria dos veículos vinha da capital regional, Urumqi, e ia para Ili. A agência oficial Xinhua informa que "até o momento não foi detectado nenhum caso de congelamento entre os viajantes". Neve - A camada de neve no Vale de Ili, que em alguns lances de estrada chega a 50 centímetros de altura, obstruiu também o transporte de gado vivo. Por volta de 3,5 milhões de cabeças de gado estão passando fome devido à neve que afeta os cultivos de Xinjiang.