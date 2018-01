Avaliação de Bush melhora após visita ao Iraque A avaliação do presidente dos EUA, George W. Bush, frente à opinião pública, melhorou após a visita surpresa ao Iraque no Dia de Ação de Graças. 61% dos entrevistados ouvidos por um instituto de pesquisa norte-americano, ouvidos quatro dias após a viagem, aprovaram a administração de Bush. Quatro dias antes da visita, o índice de aprovação era de 56%. A desaprovação caiu de 41% para 36%. A opinião pública sobre a personalidade do presidente também melhorou: de 65% subiu para 72%. Os republicanos que têm opinião favorável a Bush aumentaram de 83% para 94%; e os democratas de 46% para 55%. Mas a opinião dos que defendem a guerra no Iraque não mudou: 50% dos americanos continuam apoiando a guerra.