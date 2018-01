Avaliação de Bush na Europa é negativa A reeleição do presidente George W. Bush foi vista negativamente pela maioria das pessoas que participaram de pesquisa encomendada pela Associated Press, realizada em diversos países da Europa, inclusive na Grã-Bretanha. Mas o presidente Bush não foi o único norte-americano com avaliação negativa. Em geral, os americanos não são vistos com bons olhos na França, Alemanha e Espanha, principalmente. Logo após as eleições de 2 de novembro, Bush declarou que iria ?reforçar nossos laços transatlânticos com as nações da Europa?, aonde pretende viajar em fevereiro. De acordo com a pesquisa realizada pela empresa Ipsos, o presidente e os americanos em geral têm muitas ?pendências a resolver? com os europeus. Pelo menos, sete em cada 10 entrevistados na França, Alemanha e Espanha têm opinião negativa sobre a vitória dele nas últimas eleições. A pior avaliação foi entre pessoas com idade entre 18 a 24 anos. A pesquisa também abrangeu os EUA, Austrália e Canadá.