Avançam as investigações na Alemanha Autoridades alemãs disseram neste sábado que estabeleceram novos vínculos entre três homens e os ataques nos EUA ao encontrarem a namorada de um dos suspeitos seqüestradores e uma mala "cheia de documentos" relacionados aos aviões. As descobertas, feitas na cidade industrial de Bochum, ampliaram as investigações para além da área de Hamburgo, onde os três suspeitos viveram e estudaram, e coloca em dúvida se os três futuros terroristas viveram discretamente na Alemanha durante anos. Ziad Jarrah, a quem os investigadores consideram ter estado a bordo do avião que caiu sobre a Pensilvânia na terça-feira, foi dado como desaparecido por sua namorada. A polícia a encontrou em seu apartamento em uma rua residencial de Bochum na sexta-feira à noite (hora local), onde encontrou a mala que acredita pertencer a Jarrah, um libanês de 26 anos. Os investigadores alemães disseram que o suspeito libanês e os outros dois eram membros de uma organização formada este ano em Hamburgo para destruir os alvos simbólicos dos EUA. A polícia dissse que a namorada de Jarrah relatou que não tinha a menor idéia sobre as atividades de seu companheiro. Após ser interrogada pela polícia, foi colocada sob custódia policial em um programa de proteção a testemunhas. "Na mala pertencente a Jarrah, encontramos documentos relacionados com o avião, entre outras coisas", disse o promotor Kay Nehm aos repórteres, recusando-se a dar maiores detalhes. "As investigações estão difíceis porque esse pessoal nunca nos causou nenhum problema", disse Nehm. "Se há vinculos (deles) com outras pessoas ou grupos, isto será determinado pelas investigações". Mas ele reiterou que os investigadores alemães não têm evidências suficientes para confirmar as suspeitas dos EUA de que os três eram ligados a Osama bin Laden.