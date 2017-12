Avanço de centro-esquerda é aviso para Berlusconi A conquista das prefeituras de Roma, Turim e Nápoles nas eleições deste domingo pela coalizão Olivo, de centro-esquerda, representa uma advertência para o magnata e líder direitista, Silvio Berlusconi, vencedor das eleições-gerais italianas do dia 13, segundo conceituados jornais italianos. O "efeito dominó" esperado por Berlusconi (que participou pessoalmente da campanha nas três cidades) não ocorreu. A esquerda obteve a administração de dez cidades intermediárias e o governo de três províncias. A direita ficou com nove cidades e duas províncias. "Com esse resultado, a direita terá de trabalhar com mais prudência", aconselha o jornal La Repubblica, referindo-se ao que classifica de "evidente equilíbrio de forças". Na mesma linha, o Corriere della Sera, de Milão, define o desempenho eleitoral da direita num breve comentário: "Não é o melhor sinal para o início da administração de Berlusconi."