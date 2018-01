Aventureiro britânico esperando resgate no Pólo Norte O aventureiro britânico Pen Hadow está à espera de resgate, no Ártico. Para se alimentar, possui apenas com algumas nozes e chocolate, segundo o jornal inglês ?The Times?. Hadow tornou-se, semana passada, o primeiro homem a chegar a pé ao Pólo Norte, sem tecnologia moderna e sem receber, durante o trajeto, alimentos lançados por aviões. Hadow espera que um avião da guarda costeira do Canadá chegue para efetuar o resgate. ?Ele está lá há sete dias e sua situação não é das melhores?, disse um piloto que espera instruções para decolar no Canadá. ?O tempo pode ficar ruim até quarta-feira?. No entanto, Hadow não corre risco imediato. Caso se veja em uma situação muito adversa, emitirá um aviso de SOS e uma equipe de resgate canadense irá encontrá-lo com helicópteros. Hadow chegou até o Pólo Norte em uma caminhada de 764 quilômetros que durou 64 dias. Por medo de ursos polares dormia sempre com uma arma carregada e atravessava a nado, com roupas especiais, lagos que dividiam partes da geleira.