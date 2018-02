Aventureiro quer ir à estratosfera em um planador O aventureiro norte-americano Steve Fossett chegou nesta segunda-feira à Nova Zelândia para seu próximo desafio para os registros da aviação: levar um planador à estratosfera. Fossett, que há algumas semanas transformou-se na primeira pessoa a dar a volta ao mundo sozinho num balão, está disposto a aproveitar uma poderosa corrente de ar sobre as montanhas do sul da Nova Zelândia para conseguir seu novo recorde. "É um projeto científico muito interessante", disse Fossett ao chegar em seu avião particular a Queenstown, um polo turístico situado 700 quilômetros ao sul da capital, Wellington. O atual recorde de altitude com um planador pertence ao norte-americano Bob Harris, que em 1986 atingiu 14.938 metros. Fossett, de 58 anos, pretende levar seu planador especialmente modificado a 19.000 metros de altura, quase o dobro da altitude dos vôos comerciais.