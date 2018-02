Aventureiro testa planador que planeja levar à estratosfera Três semanas depois de dar a volta ao mundo sozinho em um balão, o aventureiro norte-americano Steve Fossett testou nesta quarta-feira o planador, no qual planeja voar até a estratosfera(camada atmosférica situada acima de 12.000 metros de altitude e onde há principalmente nitrogênio)e estabelecer um recorde de altitude. Fossett e seu copiloto, Einar Enveoldson, um ex-piloto de testes da Nasa, foram a Omarama, um povoado de apenas 250 habitantes onde realizaram as provas. Curiosos presenciaram quando os dois subiram com ajuda o planador alemão especialmente modificado para a empreitada. O vôo de teste durou apenas 30 minutos. Fossett quer aproveitar os ventos verticais montanhosos para atingir 19.000 metros de altitude, já na estratosfera terrestre.