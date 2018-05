Aves são mortas por tornados em granjas do Alabama Autoridades do Estado norte-americano do Alabama estimam que até 25% de suas granjas foram destruídas ou danificadas pelos tornados de ontem provavelmente matando milhões de aves, conforme reportagem do Wall Street Journal. Pelo menos 280 pessoas morreram no sul dos Estados Unidos em consequência de um forte sistema de tempestades que atingiu a região nos últimos dois dias.