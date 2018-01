Aviação de Israel mata adolescente palestina em Gaza Uma adolescente palestina de 14 anos morreu na madrugada desta quarta-feira, e outros sete menores foram feridos quando um avião do Exército israelense atacou com um míssil ar-terra uma casa na cidade de Rafah, ao sul da Faixa de Gaza. Fontes médicas palestinas identificaram a vítima como Dam el-Ezz Hamedan, que aparentemente foi atingida pelos escombros da casa vizinha, derrubada pelo míssil. Segundo fontes militares, os menores estavam observando as ruínas da casa, pertencente a um traficante de armas, Sami al-Shaher, cuja família foi avisada 15 minutos antes do ataque, por telefone, pelo Exército israelense, que sua residência seria destruída. As crianças foram feridas num segundo ataque ao local, acrescentaram as fontes. Segundo o Centro Palestino para os Direitos Humanos, mais de 45 casas foram destruídas pelo Exército israelense na Faixa de Gaza nos três últimos meses. Na cidade de Nablus, na Cisjordânia, num combate com o Exército israelense, também foram feridos três milicianos palestinos, informaram fontes militares. Em mais uma operação noturna, os soldados israelenses detiveram 19 palestinos procurados pelos órgãos de segurança.