Aviação israelense bombardeia estrada no nordeste do Líbano A Força Aérea israelense atacou na madrugada (horário local) desta terça-feira a estrada que liga Hermel, no nordeste do Líbano, à cidade síria de Homs, enquanto continuam os ataques da artilharia no sul do país, informou a rede de TV libanesa Future. Israel afirma que os ataques contra as estradas entre Líbano e Síria impedem o envio de armas para o Hezbollah, que tem disparado foguetes contra o norte do território israelense. Outro alvo da aviação israelense foi uma aldeia próxima a Naqura, no sul do país, segundo a emissora, que não informou se houve vítimas. Também foram atacadas várias localidades no sul do Líbano, entre elas Al Mansuri e Al Teibi. A rede de TV Al-Manar, do Hezbollah, afirmou que durante a noite os combatentes da milícia xiita impediram as tropas israelenses de avançar no território libanês em vários pontos da fronteira. Israel suspendeu parcialmente a partir da noite de domingo seus ataques aéreos contra o Líbano, após o bombardeio da vila de Qana, no sul libanês, que matou 30 crianças e 22 adultos. Apesar da suspensão dos bombardeios aéros, Israel se reservou o direito de atacar os milicianos xiitas do Hezbollah no Líbano.