Aviação turca bombardeia alvos do PKK no Iraque A aviação turca bombardeou ontem à noite 12 posições dos insurgentes turcos do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK, em inglês), grupo separatista curdo da Turquia, no norte do Iraque, informou neste domingo o Exército turco. Os alvos são situados nos montes Kandil, uma região montanhosa do Curdistão iraquiano onde se encontra o quartel-general dos guerrilheiros, e foram atacados a partir da meia-noite local (18h de Brasília), informou o Estado-Maior da força em seu site na Internet. Quarta-feira passada à noite, a aviação turca já havia bombardeado 13 posições do PKK na região de Zap, também no Curdistão iraquiano. O PKK, considerado como uma organização terrorista por Turquia, Estados Unidos e União Européia, luta desde 1984 pela autonomia do sudeste da Turquia, habitado majoritariamente por curdos. Este conflito custou a vida de pelo menos 37 mil pessoas.