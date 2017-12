Avião alemão desaparece entre Azerbaijão e Iraque Um avião particular alemão desapareceu quando seguia do Iraque para o Azerbaijão, segundo anunciou o Ministério das Relações Exteriores da Alemanha. De acordo com a polícia da Bavária, a bordo da aeronave estavam dois pilotos, três passageiros alemães e um iraquiano. O Ministério foi informado na quinta-feira à noite que o avião civil havia desaparecido quando voava da capital Baku, no Azerbaijão, para a cidade de Kirkuk, no Iraque. O trajeto da aeronave começou em Munique, na terça-feira e passaria pela Hungria até Baku. O porta-voz da polícia, Dieter Kammerer, declarou que o avião deveria seguir na quinta-feira para Sulaimaniyah ou Kirkuk, no norte do Iraque. A embaixada alemã está em contato com as autoridades locais.