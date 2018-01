Avião alugado por namorado para propor casamento cai Um avião que havia sido alugado para ajudar um homem a pedir a namorada em casamento caiu, ferindo o casal e o piloto, informam as autoridades. Parentes segurando um cartaz com a frase "Erica, quer casar comigo?", assistiram do solo enquanto o Cessna 127, voando baixo sobre o aeroporto, perdeu a sustentação e caiu, na noite de sexta-feira. O casal, Adam Sutton e Erica Brussee, e o piloto foram hospitalizados, mas os ferimentos não aprecem graves, de acordo com as autoridades. Brusse quebrou a perna, e os demais sofreram cortes e contusões. Enquanto era levada para a ambulância, a namorada declarou: "Contem ao Adam que eu disse sim", de acordo com Joshua Willis, um primo de Sutton. O anel de noivado se perdeu no acidente, acrescentou ele.