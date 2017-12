Avião americano bombardeia radar iraquiano Um avião americano bombardeou hoje um radar antiaéreo iraquiano em resposta a um ataque perpetrado ontem contra um aparelho de patrulhamento na zona de exclusão aérea do sul do Iraque, informou o Pentágono. O ataque de hoje ocorreu próximo à cidade de Al-Amarah, a cerca de 265 quilômetros ao sul da capital. Não há informações sobre feridos em ambos os ataques. Também hoje os Estados Unidos solicitaram a expulsão de um diplomata iraquiano nas Nações Unidas por "atividades incompatíveis com o status diplomático", a frase usada para definir espionagem, informou um oficial americano, que pediu para não ser identificado. A Missão dos EUA na ONU entregou uma nota oficial à Missão do Iraque pedindo que o diplomata, que não foi identificado, deixe os Estados Unidos dentro de 30 dias. De acordo com a fonte, o Iraque tem "24 horas para responder ao pedido de expulsão".