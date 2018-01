Avião americano cai na Colômbia Um avião fumegador americano, usado para destruir plantações de coca, caiu hoje na região nordeste da Colômbia. O piloto, de origem costarriquenha, não foi encontrado ainda. As autoridades do país estão investigando se a queda foi um acidente ou se rebeldes derrubaram o avião. "Não descartamos nenhuma possibilidade ainda", disse o general Jairo Duvan Pineda ao canal colombiano RCN. "O que nós queremos saber é se o tempo estava muito ruim na região", completou. A região onde o avião caiu - chamada Catatumbo, grande produtora de coca -, tem sido palco de disputa entre as Forças Armadas Revolucionárias da Colômiba (Farc), o Exército, um outro grupo rebelde e combatentes paramilitares. Os aviões fumegadores atacam as plantações de coca com herbicidas. Esse tipo de aeronave pode voar 30 metros acima do solo para efetivamente pulverizar o veneno, o que o torna bastante vulnerável ao fogo rebelde. Para dar mais segurança às missões, helicópteros militares geralmente as operações.