Avião aterrissa no mar em Bali e 108 sobrevivem Um erro na aterrissagem assustou ontem os 108 passageiros e tripulantes do Boeing 737, da companhia Lion Air. O avião havia saído de Bandung, em Java Ocidental, e passou direto pela pista do aeroporto de Bali, parando no mar. Todos a bordo sobreviveram e somente quatro pessoas foram levadas ao hospital. Segundo as autoridades, 40 pessoas tiveram ferimentos leves. / REUTERS