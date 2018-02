Avião aterrissa sem trem dianteiro na Sibéria Um avião de passageiros TU-134 com 79 pessoas a bordo aterrissou nesta terça-feira sem o trem dianteiro no aeroporto siberiano de Irkutsk. Ninguém ficou ferido, informaram as autoridades locais. A aeronave tem 25 anos de uso. O avião, da companhia KrasAir, que vinha de Krasnoyarsk, perdeu o trem de aterrissagem dianteiro quando chegava perto do aeroporto de Irkutsk, onde aterrissaria. Assim que tocou o chão, ele percorreu várias metros com seu nariz arranhando na pista, provocando um incêndio que foi controlado pelas equipes de bombeiros do terminal aéreo. Antes de pousar, o piloto avisou à torre de controle sobre o problema. Um porta-voz do aeroporto de Irkutsk disse que o piloto do TU-134 "atuou de forma correta" porque impediu que o avião saísse da pista. Irkutsk já registrou vários acidentes nos últimos anos. Em julho de 2001, um avião caiu em uma floresta e matou 145 pessoas. Em 97, um avião de carga bateu em um prédio domiciliar, matando 65 pessoas.