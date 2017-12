Avião bate em ponte e cai em movimentada rodovia alemã Um avião bimotor Sêneca bateu na tarde desta sexta-feira contra uma ponte e caiu na movimentada estrada A52, próximo a Essen, na Alemanha. De acordo com a polícia, sete pessoas ficaram feridas no incidente. Ao tocar o solo, o avião chocou-se contra um veículo. A rodovia teve de ser interditava ao tráfego. Os passageiros do bimotor, duas mulheres de 32 e 41, ficaram feridas seriamente. O piloto do Sêneca Piper PA-34 saiu ileso, enquanto outras cinco pessoas ficaram feridas na rodovia. De acordo com a polícia, o avião decolou do aeroporto de Essen, ao lado da estrada, e tinha como destino Muelheim. A aeronave teria batido contra a torre de luz da ponte e perdido altitude.