Avião bombardeia arredores do aeroporto de Cabul Um avião solitário atravessou os céus do Afeganistão na madrugada desta terça-feira (09, pelo horário local) e lançou uma bomba sobre os arredores do aeroporto de Cabul, na zona norte da cidade. Durante a incursão, também foi disparado um foguete contra o extremo leste do perímetro urbano da capital afegã. A artilharia antiaérea do Taleban respondeu com uma rápida rajada. O bombardeio mais recente, registrado às 6h50 locais, estremeceu as janelas das casas na cidade e despertou os moradores, que tiveram um sono relativamente tranqüilo após a segunda noite de ataques norte-americanos, na noite de segunda-feira. Pelo menos três fortes explosões foram ouvidas na capital, nas zonas norte, leste e oeste. Leia o especial