Avião britânico faz pouso de emergência por suspeita de bomba Um avião Boeing 767, da companhia Excel, fazendo o trajeto entre Inglaterra e Egito, fez um pouso de emergência no aeroporto italiano de Brindisi, no sul do país. O piloto solicitou a aterrissagem por suspeitar que poderia haver uma bomba no avião, segundo a rede de TV Sky TG24. O avião da Excel decolou do aeroporto de Gatwick, em Londres, e se dirigia à cidade egípcia de Hurghada. Quando o avião estava a 75 quilômetros de Vieste, no sul da Itália, o piloto solicitou autorização para pousar em Brindisi por suspeitar que poderia estar transportando uma bomba. O aviso desencadeou um sistema de segurança e o envio de um caça militar, que partiu da base de Stormo, situada na ilha da Sicília, para controlar o vôo da avião civil. Após a aterrissagem, o Boeing foi submetido a uma minuciosa inspeção para verificar as suspeitas do piloto, mas ainda não há uma confirmação.