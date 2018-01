Avião cai com 200 a bordo na Rússia Um avião Airbus A310 caiu hoje na região de Irkoutsk, na Sibéria. O anúncio foi feito no domingo (horário da Rússia) pelo ministério das Situações de Emergência. A notícia divulgada pela agência russa de notícias Interfax informa que pelo menos quarenta das 200 pessoas que estavam a bordo do avião ficaram feridas durante a aterrissagem da aeronave, na manhã de domingo no aeroporto de Irkoutsk, na Sibéria. O avião, da companhia aérea Sibir, cobria a rota que ligava a cidade a Moscou, passando pelo lago Baikal. Ao aterrissar, saiu da pista e bateu num muro de concreto antes de se incendiar.