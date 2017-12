Avião cai e deixa uma vítima nos EUA Um pequeno jato particular caiu, na noite desta quarta-feira, perto do aeroporto da cidade de Fort Lauderdale, na Flórida, Estados Unidos. O acidente fez uma vítima fatal e deixou os dois outros ocupantes da aeronave gravemente feridos. O avião caiu na localidade de Dania Beach, há apenas alguns metros de distância de uma das rodovias mais importantes dos Estados Unidos, a I-95, que corta toda a Costa Leste do país, desde a Flórida até o Canadá. A aeronave era um Beechcraft de licença venezuelana, com capacidade para oito tripulantes, e aparentemente teve problemas em um dos motores antes de cair. O vôo vinha procedente da Venezuela, com destino à cidade norte-americana. A polícia não formenceu detalhes sobre os tripulantes ou sobre suas nacionalidades.