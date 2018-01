Avião cai e mata 16 pessoas em Luxemburgo Um avião bimotor Luxair Turboprop Fokker caiu hoje próximo ao Aeroporto Findel, de Luxemburgo, com 19 passageiros e três tripulantes. Dezesseis pessoas morreram e seis ficaram feridas gravemente. O avião havia saído do Aeroporto Tempelhof, de Berlim, e caiu por volta das 7h00 de hoje, quando faltavam apenas cinco quilômetros para o pouso, provavelmente por causa da densa neblina que cobria a região, disse a porta-voz do governo do Gran Ducado de Luxemburgo, Anne Weiler. O Aeroporto Findel foi fechado imediatamente e outros vôos foram desviados para aeroportos da Alemanha e Bélgica.