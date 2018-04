Avião cai e se parte em três no aeroporto de Amsterdã

Um avião da Turkish Airlines caiu ao tentar pousar no aeroporto de Schiphol, em Amsterdã, nesta quarta-feira. A aeronave, um Boeing 737, se partiu em três na queda. Segundo a assessoria de imprensa do aeroporto disse à BBC, o avião caiu perto da linha de pouso e de uma estrada. Acredita-se que havia 135 pessoas a bordo do voo 1951. Ainda não há informações sobre possíveis vítimas. O Schiphol é o quinto maior aeroporto da Europa. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.