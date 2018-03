Avião com 71 pessoas cai no Nepal e deixa mais de 30 mortos

KATMANDU - Um avião de Bangladesh com 67 passageiros e 4 tripulantes caiu nesta segunda-feira, 12, perto do aeroporto de Katmandu, anunciou o porta-voz do governo do Nepal, Narayan Prasad Duwadi. Segundo informações da agência de notícias Associated Press, ao menos 38 pessoas morreram, mas os veículos de comunicação ainda divergem sobre o número.

Uma autoridade do país afirmou que 17 pessoas já foram resgatadas. Sete passageiros morreram no hospital, informou o porta-voz da polícia do Nepal, Manoj Neupane.

O porta-voz do Aeroporto Internacional de Katmandu, Prem Nath Thakur, anunciou que os bombeiros tentam "apagar as chamas e socorrer os passageiros". "A polícia e o Exército tentam entrar no avião para salvar os outros", disse.

A aeronave saiu da capital de Bangladesh, Daca, e era operado pela companhia US-Bangla Airlines. Colunas de fumaça eram observadas na região da queda, ao leste da estrada do único aeroporto internacional do Nepal, que foi fechado e teve todos os voos redirecionados. / AFP, REUTERS, EFE e AP

