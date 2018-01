Avião cai em área residencial no sul da Califórnia e deixa 4 mortos

LOS ANGELES, EUA - Ao menos quatro pessoas morreram na segunda-feira no sul da Califórnia, nos EUA, depois que um avião de pequeno porte caiu em uma área residencial, segundo informações divulgadas pelo jornal Los Angeles Times.

O acidente aconteceu em Riverside, cidade de mais de 300 mil habitantes, situada a cerca de 100 km de Los Angeles.

O chefe do Departamento de Bombeiros de Riverside, Michael Moore, disse que no pequeno avião viajavam dois adultos e três adolescentes que retornavam para San José, no norte da Califórnia, depois de assistirem a uma conferência sobre atividades esportivas em Anaheim.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Autoridades acreditam que um dos mortos era um residente de Riverside, mas ainda não sabe se as outras três vítimas eram passageiras do pequeno avião ou moradores da cidade.

Os bombeiros acrescentaram que uma adolescente que viajava no pequeno avião sobreviveu com ferimentos leves, enquanto um morador, que foi resgatado de uma casa em chamas, está em estado grave.

O acidente aconteceu por volta das 16h40 (locais), pouco depois que o pequeno avião decolou do aeroporto municipal de Riverside.

A imprensa local divulgou imagens das chamas e dos graves danos à área residencial, provocados pela queda da aeronave. / EFE