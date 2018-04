Avião cai logo após decolar e mata 5 no Egito

Um avião ucraniano de carga caiu esta manhã imediatamente após decolar do aeroporto egípcio de Luxor e matou as cinco pessoas que estavam a bordo, informaram fontes oficiais citadas pela agência de notícias local Mena. Forte turbulência deixa 38 feridos em voo no Japão Segundo a agência, o avião, um Antonov 124 que fazia o trajeto Uganda-Ucrânia, saiu às 4h18 (23h18 de quinta em Brasília) do aeroporto de Luxor, a 700 quilômetros do sul do Cairo, onde tinha aterrissado para abastecer. O diretor da autoridade de aviação civil egípcia, Imad Salam, assegurou que "foram tomadas todas as medidas para que o avião pudesse decolar, mas o piloto não conseguiu fazer a manobra como deveria". Segundo ele, por essa razão "o avião caiu a uma distância de 700 metros da pista de decolagem". Fontes asseguraram que já foi criado um comitê de investigação para determinar as causas do acidente do avião, que tinha partido horas antes do aeroporto de Entebbe, em Uganda.