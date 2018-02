Avião cai na África e mata 23 pessoas Pelo menos 23 pessoas morreram em um acidente aéreo ocorrido hoje em Bangui, capital da República Centro-Africana. Um Boeing 707 de carga caiu na periferia da cidade enquanto tentava realizar uma aterrissagem de emergência. O avião, pertencente à empresa congolesa NewGomair, transportava, além da carga, 25 pessoas, duas das quais sobreviveram à queda. O avião, que fazia a rota entre N´Djamena, no Chade, e Brazzaville, na República do Gongo, caiu sobre casas humildes do bairro de Guitangola e por pouco não atingiu a populosa área do mercado. Minutos antes da queda, o piloto do Boeing pediu autorização para realizar uma aterrissagem de emergência no aeroporto de Bangui, devido a um "problema técnico", cuja natureza não foi especificada pelas autoridades. Não houve vítimas em terra. Até o início da noite (no horário local), 15 cadáveres haviam sido encontrados.