Avião cai na China com 53 pessoas a bordo Um avião Bombardier CRJ-200 com 47 passageiros e 6 tripulantes a bordo caiu na Mongólia, no norte da China. O aparelho, de fabricação Canadense e pertencente à China Eastern Airlines, havia acabado de decolar da cidade de Baotou, em direção a Xangai, e caiu em um parque sobre um lago congelado. Alguns fragmentos da aeronave mataram dois funcionários do parque, destruíram uma casa e alguns barcos. Segundo as autoridades de Baotou, todos os ocupantes do avião morreram. Mergulhadores tiveram de entrar nas águas geladas para resgatar os corpos.