Avião cai na Nigéria e mata pelo menos 116 pessoas Pelo menos 116 pessoas morreram hoje por causa da queda de um avião comercial nigeriano sobre um populoso bairro residencial da classe operária na cidade de Kano, no norte da Nigéria, informaram as autoridades. A aeronave levava 76 pessoas - sete tripulantes e 69 passageiros - e se chocou contra casas e edifícios, incluindo mesquitas, no subúrbio de Gwammaja, a um quilômetro do aeroporto de Kano. Segundo as primeiras informações, 105 pessoas estariam a bordo. Há pelo menos dois sobreviventes, mas o balanço das vítimas poderia ser muito superior ao número de passageiros e da tripulação a bordo, já que o avião caiu sobre uma região densamente povoada. Bombeiros trabalham para apagar os incêndios provocados pela queda do aparelho. A aeronave - um BAC 111 -, da empresa privada nigeriana EAS Airlines, decolou de Kano para a capital Lagos, segundo noticiou uma rádio local. Alguns moradores disseram que viram o avião balançar segundos antes da queda. Muitos, em pânico, fugiram momentos antes da aeronave destruir duas mesquitas e outros prédios. Residentes ajudaram a socorrer as vítimas e na busca por sobreviventes. As equipes de resgate estão trabalhando na limpeza do entulho e no resgate dos corpos. A vizinha estava especificamente preocupada com as pessoas que poderiam estar rezando no interior das mesquitas, quando o avião caiu. A população do norte da Nigéria é, em sua maioria, islâmica. O governador do Estado de Kano, Rabiu Isa Kuamkwaso, visitou o local logo após o acidente. O último acidente aéreo grave na Nigéria ocorreu em novembro de 1996, quando um Boeing 727 nigeriano, que fazia o trecho Port Harcourt- Lagos, caiu matando 151 pessoas.