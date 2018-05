Avião cai na Polinésia francesa e mata pelo menos 16 pessoas

A queda de um avião na ilha de Moorea, na Polinésia francesa, matou 16 pessoas nesta sexta-feira, 10. O acidente aconteceu cerca de 17 quilômetros a noroeste do Taiti, informou a "Rádio Nova Zelândia". O avião, da companhia aérea Air Moorea, caiu pouco depois de decolar com o piloto e 19 passageiros a bordo. Hinanui Salmon, secretária do diretor da Air Moreea, declarou à Efe que havia apenas dois turistas a bordo, Rodney e Wendy Page. Todos os outros passageiros eram funcionários da União Européia (UE) e do Ministério do Meio Ambiente, que voltavam de uma missão de estudos de assistência ambiental. Fontes oficiais informaram que por enquanto 16 corpos foram recolhidos do mar, a uma milha náutica do litoral de Moorea. A ilha vulcânica fica no arquipélago da Sociedade. A companhia aérea envolvida ainda não informou oficialmente o número de vítimas. "Os navios da região recuperaram os corpos de alguns passageiros, infelizmente mortos", disse a Air Morea em comunicado. O avião era um bimotor DHC6, caiu a uma milha náutica do aeroporto de Temae. As autoridades ainda não determinaram a causa do acidente.