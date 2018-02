Avião cai na região de Moscou com 71 pessoas a bordo

Um avião bimotor da companhia russa Saratov Airlines caiu na região de Moscou na manhã deste domingo, 11, com 71 pessoas a bordo (65 passageiros e seis tripulantes). De acordo com a Interfax, agência de notícias da Rússia, o acidente aconteceu na região de Argunovo, nas proximidades da capital russa.

A aeronave, modelo Antonov An-148, partiu do Aeroporto Internacional de Demodedovo, em Moscou, e tinha como destino a cidade de Orsk, no Cazaquistão. De acordo com fontes do serviço de emergências, ouvidas pelas agências russas Interfax e TASS, "não há chances de ter sobreviventes".

We are investigating media reports about an aircraft crash in Russia. — Flightradar24 (@flightradar24) 11 de fevereiro de 2018

Ainda não há informações oficiais em relação a mortos ou sobreviventes. O FlightRadar24, serviço de tráfego aéreo em tempo real, reportou no Twitter que o voo 6W703 perdeu o contato quando havia acabado de decolar de Moscou. As autoridades russas estão investigando a causa do acidente, ainda obscura. O Ministério de Transportes da Rússia considera que o clima ou falha do piloto podem ser os principais motivos a serem levantados./ REUTERS