Avião cai na Rússia, mata presidente e parte da elite política da Polônia

Um acidente aéreo matou ontem o presidente da Polônia, Lech Kaczynski, assim como alguns dos principais dirigentes do país. Oficialmente, autoridades informaram que todas as 97 pessoas que estavam a bordo morreram no acidente. Algumas fontes, porém, indicam que o avião - um Tupolev-154, de propriedade do governo polonês - levava mais de 130 passageiros.

O acidente ocorreu pela manhã, quando o Tu-154 sobrevoava a cidade russa de Smolensk. Além de Kaczynski, também estavam no voo a mulher dele, o ex-presidente da Polônia no exílio, Rysyard Kacyorowski - uma figura histórica da luta contra o comunismo no país -, o presidente do Banco Central, Slawomir Skrzypek, e o candidato à presidência Jerzy Szmajdzinski. Bispos da Igreja Católica, parlamentares, comandantes militares, o porta-voz do governo, o vice-presidente do Parlamento, o vice-chanceler e o chefe de gabinete de Segurança Nacional também morreram no acidente.

A delegação viajava para uma cerimônia em homenagem aos mortos do massacre de Katyn - quando 20 mil soldados poloneses foram mortos por tropas russas. O acidente ocorre no momento em que o presidente tentava normalizar as relações com a Rússia. Uma nova eleição deve ocorrer em 60 dias.

Bronislaw Komorowski, presidente do Parlamento, assumiu o poder de forma temporária até que novas eleições sejam realizadas.

Um porta-voz do governo admitiu ao Estado que o acidente será duramente sentido dentro da estrutura do governo. "Mas somos uma democracia e um Estado de direito que não deixará de funcionar de forma adequada", afirmou. O irmão gêmeo de Kaczynski e ex-primeiro-ministro, Jaroslaw, havia permanecido em Varsóvia.

O presidente americano, Barack Obama, qualificou a morte de Kaczynski de "devastadora para a Polônia, os EUA e o mundo". O papa Bento XVI, por seu lado, declarou ter recebido "com profundo pesar" a notícia da morte "trágica" do líder polonês.

Também o premiê espanhol, José Luis Rodríguez Zapatero, enviou as condolências ao primeiro-ministro polonês, Donald Tusk. Kaczynski, que tentaria sua reeleição neste ano, atuou como opositor do regime comunista nos anos 70. Em 2005, foi eleito presidente e concentrou seus esforços para neutralizar a influência tanto da economia alemã como da política russa sobre Varsóvia (mais informações nesta página).