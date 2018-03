Avião cai na Turquia com 72 pessoas a bordo Um avião da Turkish Airlines, com 72 pessoas a bordo, caiu hoje enquanto o piloto tentava aterrissá-lo em um aeroporto do sudoeste da Turquia, informou a imprensa local. De acordo com a agência de notícias Anatólia, o avião, que fazia a rota Istambul/Diyarbakir, caiu nesta segunda cidade durante as operações de aterrissagem. Não há informações sobre mortos ou feridos.