Avião cai na Turquia e mata os 34 ocupantes Um avião militar turco caiu hoje em uma área do sul da Turquia, matando os 34 ocupantes, entre soldados e tripulantes, informaram autoridades. O avião de carga Casa CN-235 transportava membros das forças especiais turcas da cidade de Diyarbakir até a capital Ancara quando se acidentou. Um oficial militar disse que o aparelho caiu devido a uma falha técnica. Uma declaração dos militares confirmou as mortes. Segundo a rede de televisão privada NTV, até agora, os grupos de resgate encontraram os cadáveres de 18 vítimas, acrescentando que continuam as buscas pela caixa-preta do aparelho. A televisão privada CNN-Turk informou que o piloto perdeu o controle do avião a 5.000 metros de altura e que o aparelho caiu em um terreno próximo a Malatya. Alguns habitantes de Malatya, um povoado a cerca de 250 quilômetros de Diyarbakir, disseram que o avião explodiu e caiu em chamas. O exército nega a ocorrência de qualquer explosão.