Avião cai nas Bahamas e mata oito Um avião explodiu na noite deste sábado, logo após decolar do aeroporto de Marsh Harbour, nas Bahamas. Pelo menos oito pessoas (duas mulheres e seis homens) morreram no acidente. A cantora e atriz norte-americana Aaliyah estava entre as vítimas do acidente. O avião, um Cessna 402, iria para Opa-locka, na Flórida, e levava a cantora e mais oito pessoas. Um outro passageiro, gravemente ferido, foi levado para ser tratado na Flórida. Aaliyah, 22, estava nas filmando um clipe musical. No início do ano, a cantora foi indicada para o Grammy de melhor vocalista feminina de R&B, com a música ?Try Again?. Como atriz, ela tinha acabado de assinar o contrato para participar das duas seqüências de ?Matrix? dos estúdios da Warner Bros.